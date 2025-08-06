Cultura e tempo libero

Croce Rossa Misinto, giornata aperta per inaugurare l’ambulanza elettrica

Comitato Alte Groane aperto al pubblico per presentare il progetto ecologico
Una giornata aperta, per conoscere il mondo della Croce Rossa al comitato Alte Groane di Misinto. L’appuntamento è per domenica 7 settembre, nella sede di via Marconi, a partire dalle 15. «Questo evento rappresenta un’importante occasione per presentare le nostre attività e i progetti che portiamo avanti a favore della comunità», spiega il presidente Claudio Caronni. Durante l’open day i visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’operato dell’associazione, incontrare i volontari e scoprire come è possibile collaborare per il bene del territorio.

Croce Rossa Alte Groane e la svolta ecologica

«Sarà un momento di condivisione e dialogo in cui ci piacerebbe ascoltare anche le idee e suggerimenti di tutti i visitatori», aggiunge il presidente. «Coglieremo inoltre l’occasione per presentare il progetto “REC – Risparmio Energia Cri”, incentrato sull’importanza dell’efficientamento energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili ed una maggiore consapevolezza dei consumi energetici; il tutto finalizzato a sensibilizzare la collettività sull’importanza del risparmio energetico». Nella stessa giornata il comitato Alte Groane inaugurerà i nuovi mezzi acquistati, dei quali uno in alimentazione completamente elettrica, che saranno operativi sul territorio al più presto.

