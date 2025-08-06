Croce Rossa Misinto, giornata aperta per inaugurare l’ambulanza elettrica

Una giornata aperta, per conoscere il mondo della Croce Rossa al comitato Alte Groane di Misinto. L’appuntamento è per domenica 7 settembre, nella sede di via Marconi, a partire dalle 15. «Questo evento rappresenta un’importante occasione per presentare le nostre attività e i progetti che portiamo avanti a favore della comunità», spiega il presidente Claudio Caronni. Durante l’open day i visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’operato dell’associazione, incontrare i volontari e scoprire come è possibile collaborare per il bene del territorio.

Croce Rossa Alte Groane e la svolta ecologica

«Sarà un momento di condivisione e dialogo in cui ci piacerebbe ascoltare anche le idee e suggerimenti di tutti i visitatori», aggiunge il presidente. «Coglieremo inoltre l’occasione per presentare il progetto “REC – Risparmio Energia Cri”, incentrato sull’importanza dell’efficientamento energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili ed una maggiore consapevolezza dei consumi energetici; il tutto finalizzato a sensibilizzare la collettività sull’importanza del risparmio energetico». Nella stessa giornata il comitato Alte Groane inaugurerà i nuovi mezzi acquistati, dei quali uno in alimentazione completamente elettrica, che saranno operativi sul territorio al più presto.

