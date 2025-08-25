Un progetto monzese che racconta una storia vera, un cammino di affetto e di dolore condiviso. Una donna che si prende cura della propria sorella malata di cancro. Le sta vicino, giorno dopo giorno, sacrificando il proprio lavoro per non farla sentire sola, per alleviarle le paure e la sofferenza. Uno spaccato di vita che inevitabilmente si fonde con la morte raccontato nel cortometraggio “La luce nella crepa” che mercoledì 3 settembre sarà presentato Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La regia è di Anselma Dell’Olio che ha realizzato un’idea di Salute Donna ODV.

Cinema, la battaglia di Salute Donna alla Mostra di Venezia: Anna Mancuso sul palco per l’appello alla riforma della Legge 104

Al termine della proiezione sarà la presidente dell’associazione, la monzese Anna Mancuso, a salire sul palco per raccontare la sua esperienza accanto al fratello Antonio, morto un anno fa, e per lanciare un messaggio alla politica affinché riformi la legge 104 a favore dei familiari – i cosiddetti caregiver- che si occupano dei propri cari ammalati e che ora non hanno ore di congedi lavorativi a sufficienza per assisterli.

Cinema, la battaglia di Salute Donna alla Mostra di Venezia: il cast per la regista Anselma Dell’Olio

La pellicola è interpretata con intensità e delicatezza da Chiara Caselli e Valeria Milillo con la partecipazione di Francesco Foti, Alex Di Giorgio, Lorenzo Morselli e Anna Villarini. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di alcuni sponsor (Daiichi-Sankyo, AstraZeneca, Terme di Sirmione, Desa Detergents Global-Company Chanteclair). Le riprese sono state effettuate alle Terme di Sirmione.