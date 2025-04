Il festival che non c’era lo inventa, una volta di più, il teatro Binario 7 di Monza, che nella stagione del suo ventesimo anniversario continua a essere sempre più un polo culturale capace di accogliere e declinare tutte le arti, come ha sottolineato lo scorso ottobre il direttore artistico Corrado Accordino.

C’è il festival “Binario storie”: dal 7 all’11 maggio per le scuole con autori, dibattiti e laboratori

E allora eccola, la novità: un festival di libri, lettura, letteratura e teatro per ragazzi e ragazzi. L’unico precedente è stata la straordinaria esperienza della “Città dei ragazzi” di Vimercate, che portava in Brianza le anteprime degli spettacoli dell’anno successivo, la cui eredità è stata di recente raccolta da “Vimercate dei ragazzi”.

L’annuncio è degli ultimi giorni: da mercoledì 7 a domenica 11 maggio il Teatro Binario 7 di Monza darà vita a “Binario storie”, appunto “Festival della letteratura e del teatro per ragazze e ragazzi” realizzato in collaborazione con Cristina Colombo e Leggend’aria, con il contributo di Fondazione della comunità di Monza e Brianza. In epigrafe, una frase di Wisława Szymborska: “Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato”, la linea guida di cinque giorni ideati “per avvicinare i più giovani al piacere che nasce dall’inseguire le parole lungo una pagina e lasciarsi trasportare alla scoperta di nuovi mondi, fuori e dentro di sé”. In calendario attività dedicate alle scuole, incontri con gli autori, dibattiti e laboratori, tutti gratuiti.

C’è il festival “Binario storie”: due incursioni teatrali

In più, due “incursioni teatrali”, come le chiamano gli organizzatori: sono il debutto delle nuove produzioni della Compagnia Teatro Binario 7 “I libri non servono a sparare” (a pagamento) e “Heartbreak Hotel – Storie di cuori spezzati”.

Il primo, firmato da Corrado Accordino, è in programma da giovedì 8 a domenica 11 maggio e si presenta come “un racconto semiserio sui danni psicologici e fisici che possono provocare i libri. Dai problemi posturali all’abbassamento della vista, dalla scoliosi al tunnel carpale, fino alle questioni più delicate della percezione personale della realtà. In questa storia lunga una vita e milioni di pagine accompagneremo il nostro eroe nel suo viaggio dall’infanzia all’età matura. Uno spettacolo provocatorio che inneggia alla libertà della leggerezza del pensiero”.

Il secondo è per le scuole ed è Heartbreak Hotel (mercoledì 7 e giovedì 8 maggio): sono “Storie di cuori spezzati” tratte dalla graphic novel “Heartbreak Hotel” di Micol Beltramini, con illustrazioni Agnese Innocente, edito da Il Castoro. È pensato per ragazzi dai 13 ai 16 anni.