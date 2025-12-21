Un calendario in tiratura limitata, da distribuire alle persone che gli sono care, per accompagnarle nel 2026, il nuovo anno solare ormai alle porte, attraverso i suoi scatti, che hanno come tema il mondo dello sport. È questa la sintesi della nuova iniziativa di Giorgio Formenti, imprenditore nella vita di tutti i giorni, fotografo amatoriale, nonché socio del circolo fotografico San Paolo di Rho e presidente del Lions Club Seregno Brianza, che ha dato alle stampe e cominciato la distribuzione della quarta edizione del suo calendario.

Calendario 2026: l’entusiasmo del suo autore

L’elaborato è stato prodotto in novantanove esemplari, numerati e firmati, circostanza che lo rende un pezzo da collezione. «L’idea di rifarmi al mondo dello sport -ha spiegato Formenti- nasce dall’esperienza che, nel 2025, abbiamo vissuto con Seregno città europea dello sport. Il mio desiderio è stato quello di raccontare lo sport in tutte le sue forme peculiari: il gesto, l’emozione, la forza e l’inclusione, così da celebrare l’energia che unisce gli atleti, gli appassionati e le persone comuni, ognuno con la propria storia, il proprio ritmo di vita, il proprio traguardo e la propria condizione fisica».

Calendario 2026: il parere di Walter Turcato

Il calendario, pertanto, illustra ed offre una vetrina a discipline che, spesso e volentieri e loro malgrado, non godono della luce dei riflettori: ad esempio, il mese di gennaio è dedicato allo sci, mentre i riflettori sull’inclusione si accendono con il mese di luglio, in cui trova spazio un’immagine dedicata al basket in carrozzina, e con il mese di ottobre, che è dedicato ad uno scatto realizzato nel giugno scorso, in occasione della tappa del Giro d’Italia handbike che è stata disputata sul territorio cittadino. «Ogni fotografia -ha confermato ancora l’autore- nasce dal cuore e dallo sguardo dietro l’obiettivo e costituisce un invito a vivere lo sport come linguaggio universale di libertà e condivisione». La qualità della produzione è avvalorata da Walter Turcato, tutor fotografico, che nella sua introduzione ha evidenziato che «Giorgio è sempre in corsa. In corsa contro il tempo, per arrivare alla migliore prestazione possibile. È questo lo stile che lo contraddistingue nelle sue attività professionali, ma anche nel tempo libero. Ne consegue che anche nelle riprese fotografiche corre, metaforicamente, insieme agli atleti, per coglierne l’attimo più pregnante, che possa racchiudere in sé la maggior carica di significato possibile, nelle cromie, nelle geometrie, nelle espressioni che ridisegnano e caratterizzano pienamente quella porzione di realtà racchiusa in un clic. Quel clic che solo può fermare il tempo. Per apprezzarlo di più».

Calendario 2026: un’edizione in tiratura limitata

Come detto, il calendario, che ha il patrocinio comunale ed è accompagnato dal logo di Seregno città europea dello sport, è in tiratura limitata e sarà distribuito personalmente dall’autore. A breve, potrà essere ammirato online sul sito www.giorgioformenti.it.