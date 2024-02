Che al pubblico fosse piaciuto si era già capito alla fine della prima serata. Irama è secondo nella classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 stilata con il televoto e la giuria delle radio. Al primo posto c’è Geolier, alle spalle Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood già presenti nella top 5 della prima serata (votata dalla sala stampa).

Sanremo 2024: Irama secondo nella top 5 di televoto e radio, presentato dai Ricchi e poveri

La seconda serata del festival ha portato sul palco quindici cantanti: la novità è che sono stati presentati dai colleghi in una specie di gioco in cui Giorgia, a 30 anni dalla vittoria con “Come vorrei”, ha affiancato Amadeus in conduzione (ispirato in questa idea forse dalla hit estiva di Annalisa: ho visto Giorgia che chiama Amoroso che presenta i The Kolors che ringraziano tutti).

Irama è stato presentato dai Ricchi e Poveri ed è tornato a cantare “Tu no” vestito semplicemente di nero, senza più piume, e con un ciondolo tra le mani come unica concessione in più.