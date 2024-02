La top 5 della sala stampa al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2024 dice Loredana Bertè, pazza e rock, in testa davanti ad Angelina Mango (sul palco in Riviera con una cumbia), Annalisa, l’elegantissimo Diodato e lo stiloso Mahmood. Sui social, a colpi di like arrivano davanti Geolier e Irama (e Ibrahimovic, ma non era in gara).

Soprattutto Irama, al secolo Filippo Maria Fanti cresciuto a Monza, con la sua “Tu no” sembra avere convinto i fan che l’hanno già proclamato vincitore del festival 2024. “E se non arrivi al podio butta giù la Rai“, gli scrivono gli “Irama Supporter” su Instagram. Tra i commenti anche quelli dell’Ac Monza, che l’ha accolto a Monzello prima della gara, e del collega Fred De Palma.

Dopo “Ovunque sarai“, la preghiera dedicata alla nonna da poco scomparsa con cui era arrivato quarto nel 2022, torna con un altro testo che racconta qualcuno – o qualcosa – che non c’è: “Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi” dice il testo. “Un brano diretto, che è sputare in faccia la verità, parla della mancanza e dell’assenza. Un mondo soul dentro, tante sonorità che mi appartengono ed è molto emotiva, ha tante emozioni che mi appartengono“, ha spiegato l’artista in avvicinamento al festival.

Sanremo 2024: Irama scala i social con “Tu no”, il video ufficiale