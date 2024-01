Irama a Monzello alla vigilia del Festival di Sanremo: “Tutta Monza tifa per te”

Nella vigilia del tutto esaurito per l’allenamento a porte aperte, il centro sportivo Monzello ha accolto chi di sold out se ne intende per averne già collezionati in tour. Martedì mattina al centro sportivo del Monza è arrivato Irama, pronto per il Festival di Sanremo al via martedì 6 febbraio con finale sabato 10.

Irama a Monzello alla vigilia del Festival di Sanremo: maglia biancorossa personalizzata in regalo

Il cantante, che è cresciuto a Monza e ha allenato le sue rime da ragazzino in centro prima di spiccare il volo proprio con le Nuove proposte del Festival (2016) e poi con la trasmissione Amici (2018), è stato accolto dal mister Raffaele Palladino e dal capitano Matteo Pessina.

Serie A Ac Monza il cantante Irama a Monzello con capitan Pessina – foto Ac Monza

Irama ha visitato le strutture e si è intrattenuto con i calciatori e lo staff, ricevendo in dono una maglia personalizzata del Monza.

“In bocca al lupo per Sanremo Irama! Tutta Monza tifa per te!”, lo ha incoraggiato la società.

Irama a Monzello alla vigilia del Festival di Sanremo: in gara con il brano “Tu no”

Irama, classe ’95, porta sul palco dell’Ariston il brano “Tu no” da lui stesso definito “un brano diretto, che è sputare in faccia la verità, parla della mancanza e dell’assenza. È vero arrivo con un’altra ballad a Sanremo ma musicalmente ha un flusso diverso. Dovrò gridare? A volte l’emotività è anche mettere con il graffio”.

Come nella voce di Riccardo Cocciante che lo accompagnerà nella serata dei duetti e con il quale canterà “Quando finisce un amore” a cinquant’anni dalla prima pubblicazione.

Irama a Monzello alla vigilia del Festival di Sanremo: i numeri

E se il Monza può vantare quasi 112 anni di storia e la sua seconda stagione in Serie A, Irama nel personale palmares ha 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni di views per i suoi video.