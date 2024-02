Sono seduti al tavolo di un bar, anzi un pub, dal sapore anglosassone. Una birra davanti, le ferite sul volto e sulle mani, che rappresentano soprattutto quelle del cuore. Loro sono i cantanti Renga e Nek e quel bar ha un indirizzo preciso: via Vittorio Emanuele II 27, a Monza.

Sanremo 2024: il video di Renga e Nek girato a Monza, location al Woody rock bistrot

È il Woody rock bistrot, locale storico della città, che è stato scelto dalla produzione dei due musicisti come teatro del videoclip ufficiale del brano “Pazzo di te” che è stato presentato ufficialmente martedì sera al 74esimo Festival di Sanremo. Il video, come prassi, è stato messo online dopo la mezzanotte.

Renga, Nek, due amici e le loro ferite sentimentali, attorno le storie d’amore che si intrecciano, che nascono, che muoiono, incontri e solitudini di chi ha perso qualcosa. D’altra parte “L’amore è stupido, ma ti fa piangere, prima sorride e poi ti vuole uccidere” cantano i due nel brano fortemente sanremese che si appoggia alla voce del cantautore 55enne nato a Udine ma cresciuto a Brescia e di quello di Sassuolo nato nel 1972 e diventato celebre, dal Festival, con “Laura non c’è”. Il brano è stato scritto dal fondatore dei Timoria vincitore di Sanremo nel 2005 con il brano “Angelo”, la musica da entrambi.

Sanremo 2024: il video di Renga e Nek girato a Monza, la canzone “Pazzo di te”

«Sono considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto» ha detto Nek alla “gazzetta ufficiale” del Festival, il periodico Tv Sorrisi e Canzoni .

«Diciamoci la verità – ha aggiunto Renga nella stesso intervista – purtroppo abbiamo assistito in questi tempi ad amori tossici, distruttivi, sbagliati e noi abbiamo l’urgenza di raccontare un amore adulto, magari contraddittorio, ma puro» .

“E lo sa solo Dio, chi è più pazzo di me, sotto questo mantello di cielo, l’amore è un giudice, è un miserabile, lo trovi in tasca ma non lo puoi spendere – recita il ritornello – L’amore è nobile, è fatto di un metallo indistruttibile, ma è così fragile e per questo anch’io sono pazzo di te”. Un sentimento che correrà fino a sabato, per scoprire i risultati della canzone al festival e poi il successo del brano.

Sanremo 2024: il video di Renga e Nek

Sanremo 2024: il video di Renga e Nek girato a Monza, le serate partecipate al pub per il festival

La canzone, peraltro, si può ascoltare proprio nel luogo in cui è stato registrato il brano: al Woody rock bistrot è stato organizzato il “Sanremo watch party”, tre serate di ascolto collettivo del festival per guardare insieme il più grande classico della musica italiana, ascoltare, scherzare e perché no, giudicare. Per portare dal vivo un fenomeno da social.