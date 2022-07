Premio Strega 2022: vince Desiati, secondo Piersanti, terza Carati

È Mario Desiati con il romanzo “Spatriati” (Einaudi) il vincitore del Premio Strega 2022, decretato dagli oltre 600 giurati nella serata di giovedì 7 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,a Roma, nella serata condotta da Geppi Cucciari. Al secondo posto Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli) e al terzo Alessandra Carati con “E poi saremo salvi” (Mondadori).

Premio Strega: la monzese Alessandra Carati

Il vincitore si è aggiudicato il premio fondato da Maria Bellonci (e oggi gestito dalla fondazione che porta il suo nome) con 166 voti dei giurati che fanno parte degli Amici della domenica, mentre Piersanti ha ottenuto 90 preferenze e Carati 83. Nella prima fase dello scrutinio è sembrato che la monzese Carati potesse giocarsi il premio a un testa a testa: al primo giro, i primi cento voti, era appaiata a Desiati a 19 schede. Poi lo scrittore pugliese ha preso il largo e ha guadagnato voti Piersanti.

Alessandra Carati allo Strega: “Abbiamo bisogno di molteplicità”

“Noi abbiamo bisogno di riconoscere la molteplicità, altrimenti non esistiamo” ha detto Carati intervistata da Cucciari nel corso della tormentata serata (per la pioggia, per l’audio alla villa) e ha ribadito che occorre “riflettere sulla relazione che ci lega agli altri”, perché siamo “tutti uguali, ma da vicino tutti diversi”. Un modo in più per riflettere sul suo fortunato romanzo, la cui lunga gestazione è stata ricordata dalla scrittrice monzese che si è basata sull’incontro diretto con profughi della guerra in Bosnia.