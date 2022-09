Lissone, Irene Carossia apre il suo centro di teatro sperimentale

Teatro, arte e umanità. Queste le parole chiave su cui si fonda il Centro di ricerca e formazione di Irene Carossia, cantante, attrice, docente sceneggiatrice e direttore artistico del centro stesso. Non un semplice centro ma un gioiello, una bomboniera che ha fortemente voluto e che sarà inaugurata il prossimo sabato. «Il palcoscenico per me è casa ma, raccontare il senso di questo luogo, mi emoziona molto- ha detto Irene Carossia- uno spazio che ho fortemente voluto, piccolo con 40 posti a sedere, in cui c’è una grande professionalità, mia e di tutte le persone che lavorano con me.

Lissone, Irene Carossia: la scelta di fare ricerca e formazione

Qui si fa ricerca e formazione, il teatro è una sperimentazione costante, un luogo libero in cui ognuno può essere sé stesso libero dalle maschere che, quotidianamente, indossiamo per essere accettati dalla società». La sede, in via Baccelli 7, è aperta a giovani e adulti, anche over, con una serie di corsi dedicati, che spaziano dai laboratori di teatro a quelli di danza contemporanea, corsi di formazione professionale anche per i più giovani (dai 14 ai 18 anni). «In un momento storico come quello in cui ci troviamo so che aprire un centro dedicato all’arte, alla cultura, è un atto coraggioso- continua Carossia- ma penso sia fondamentale offrire alle persone un luogo in cui potersi esprimere, ritrovare sé stessi e, anche, socializzare». Una peculiarità è la presenza di uno spazio espositivo, che accoglierà mostre, un angolo letterario. «Umanità è una delle parole chiave, la si ritrova all’interno dell’offerta formativa- conclude- penso che ogni allievo sia prezioso.

Lissone, Irene Carossia: il gesto del mecenate Franco Keller

La si vedrà nelle mostre e in ogni nostro spettacolo». Questo spazio è stato possibile grazie al supporto dell’associazione MeC musica e canto, dell’amministrazione, della compagnia stabile Carossia e del mecenate Franco Keller. Tutti i dettagli sulle attività e sulla stagione teatrale al sito www.crfcarossia.eu.