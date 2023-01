Basket, “Un coach come padre”: a Monza il docufilm su Sandro Gamba

Un salto nella storia della pallacanestro italiana attraversata al fianco di alcuni dei suoi più grandi protagonisti. Arriva a Monza in anteprima, lunedì 23 gennaio al cinema Capitol, il docufilm “Un coach come padre”, 53 minuti scritti e diretti da Massimiliano Finazzer Flory con la collaborazione della Federazione italiana pallacanestro e il patrocinio della Lega Basket.

Basket, “Un coach come padre”: chi è Sandro Gamba

Al centro della storia un ragazzino dodicenne, nato a due passi da via Washington a Milano, che nel 1945 viene ferito a una mano da un proiettile vagante nelle ultime battute della liberazione della città. La riabilitazione da quella ferita sarà l’inizio della storia di Sandro Gamba, 90 anni vissuti nella pallacanestro. Simbolo della Milano del basket, sponda Olimpia con due stagioni anche nella All’Onestà, con dieci scudetti da giocatore e poi i successi da allenatore cresciuto sull’esempio dell’altro grande Cesare Rubini (e ancora oggi in prima fila alle partite casalinghe al Forum). Simbolo dell’Italia che vinse anche l’argento alle Olimpiadi di Mosca e oro europeo a Nantes nel 1983 con Dino Meneghin in campo. Gamba, Rubini, Meneghin: la Hall of Fame italiana riconosciuta dall’NBA. Poi vincente anche con Varese e Bologna.

Basket, “Un coach come padre”: il docufilm

Una vita raccontata dal protagonista tra presente, immagini storiche e l’incontro su un playground della periferia milanese con i ragazzi che quotidianamente sotto quei canestri vivono la loro passione.

Basket, “Un coach come padre”: Marzorati e Sacchetti al Capitol

Al cinema Capitol interverranno il regista con l’ex giocatore Pierluigi Marzorati e il coach Meo Sacchetti, presenti nel film e insieme a lui nei successi azzurri.

Nel docufilm raccontano Renato Villalta e Carlo Caglieris (Virtus Bologna), Giorgio Rubini (nipote di Cesare Rubini), Enrico Gilardi (Virtus Roma), Rosi Bozzolo (play della Geas che vinse la Coppa dei Campioni). E Dan Peterson.

Basket, “Un coach come padre”: “Un’impresa americana, dei coach che educano alla gloria”

«Il cinema – dichiara il regista Finazzer Flory – ha restituito allo Sport quella dimensione epica che avevamo perso. Una fame di vittoria sconosciuta, che sa ancora guardare alla storia come fonte di ispirazione, di identità. Questo film con il basket aggiunge un’idea di Italia commovente, che ha fatto propria un’impresa americana: quella dei Coach che educano alla gloria».

L’appuntamento è alle 19, prenotazione obbligatoria: 328 4350225.