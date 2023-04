Voli in elicottero e lanci dei paracadutisti a Vimercate in ricordo di Simona Ravasi

Paracadutisti e voli in elicottero a Oreno per il “Dream Fly Day”. Domenica 30 aprile, presso il Campo sportivo di Via Lodovica ad Oreno, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione di Desio con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del comune di Vimercate organizzerà una giornata dedicata al sogno del volo. La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 10, con l’arrivo dell’elicottero al campo. Durante la giornata avranno luogo tre lanci sportivi, dove i paracadutisti, lanciandosi dall’elicottero atterreranno all’interno del campo da calcio. I lanci dei paracadutisti avranno luogo alle ore 11, alle ore 14.30 e alle ore 17. Per tutta la durata della giornata di evento sarà possibile inoltre effettuare dei voli turistici (a pagamento) con l’elicottero sull’area di Vimercate.

Voli in elicottero e lanci dei paracadutisti “Qualcosa di nuovo”

Elicottero foto Sara Colombo

“Ringrazio l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione di Desio, per aver scelto Vimercate come sede di questa giornata- ha commentato Mariasole Mascia vicesindaco con delega allo sport – Vimercate è una città che ama lo sport e questa è l’occasione per offrire ai cittadini qualcosa di nuovo e avvincente”. Durante la giornata di festa ci sarà spazio anche alla commemorazione di Simona Ravasi paracadutista scomparsa nel 2020. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 maggio.