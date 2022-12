Vimercate: sport e mindfullness per il 2023 del liceo Banfi

Corsi di mindfullness, karate e il torneo di pallavolo: il rientro a scuola per gli studenti del liceo Banfi di Vimercate sarà all’insegna delle iniziative proposte dal Centro Scolastico Sportivo.

Vimercate: sport e mindfullness al Banfi, tornano le attività dei docenti del gruppo sportivo

Dopo la parentesi della pandemia riprendono col 2023 le diverse attività organizzate dai docenti del gruppo sportivo del liceo e non mancano le novità. Oltre allo storico torneo di pallavolo, quest’anno verrà proposto un corso di karatè e quello di mindfullness, un corso di meditazione, per il miglioramento delle capacità e dei tempi di concentrazione, rilassamento, diminuzione dell’ansia e dello stress.

Vimercate: sport e mindfullness al liceo, “le proposte si sono arricchite”

«Due anni fa queste iniziative erano state sospese a causa del Covid mentre l’anno scorso erano riprese solamente con il il torneo di pallavolo, ma in modalità ridotta – spiega il dirigente scolastico Daniela Canavero – Quest’anno le proposte si sono arricchite. In particolare è stato introdotto il corso di karate, perché abbiamo una docente che è specialista nella disciplina, e poi quello di mindfullness, che non è propriamente una disciplina sportiva ma abbiamo deciso di farla rientrare nelle proposte del Centro scolastico sportivo per dare ai ragazzi uno spazio per la riflessione. Anche in questo caso abbiamo una docente qualificata che lo scorso anno aveva effettuato degli incontri nel corso della cogestione e si è visto che i ragazzi ne hanno bisogno».

Vimercate: sport e mindfullness al liceo, tra la fine di gennaio e febbraio

Le proposte si svilupperanno tra la fine di gennaio e per tutto febbraio «per la primavera organizzeremo poi anche le giornate sportive e sono previsti altri corsi. Ora vedremo quante iscrizioni arriveranno».

La scuola va ben oltre le classiche lezioni in aula per gli studenti che si potranno dedicare anche allo sport al loro rientro.