Vimercate ristrutturerà la passerella sul torrente Molgora

La giunta comunale di Vimercate, nella seduta del 21 dicembre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di rifacimento dell’esistente passerella pedonale sul torrente Molgora, lungo la strada vicinale San Maurizio – Passirano, dopo la via Al Montalino. La nuova passerella sarà realizzata con struttura in acciaio, in modo da ridurre l’impatto visivo e contestualmente saranno riqualificate le rampe di accesso alla pensilina, il tratto della strada vicinale e un tratto di Via Al Montalino. La decisione di intervenire con la sostituzione dell’attuale passerella risolverà le criticità strutturali ed idrauliche dell’opera tutt’ora esistente garantendo al tempo stesso le condizioni minime di sicurezza per i cittadini.

Vimercate ristrutturerà la passerella molto frequentata

La passerella sul torrente Molgora a Vimercate

L’intervento prevede un impegno economico presunto di 265mila euro che comprende la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, indagini geologiche, direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva delle opere in progetto. “Abbiamo deciso di sistemare la passerella e riqualificare il percorso visto il crescente utilizzo da parte dei cittadini e dei runner– ha commentato Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città -.Un sentiero all’interno del parco Pane che i cittadini con le restrizioni imposte dalla pandemia hanno riscoperto per fare dell’attività sportiva all’aria aperta e che ancora oggi viene utilizzato. Con la riqualificazione mettiamo in sicurezza questo attraversamento sul torrente Molgora”.