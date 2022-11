Vimercate proroga il mandato delle consulte di quartiere tra le critiche dell’opposizione

Prorogate le consulte di quartiere a Vimercate fino al 31 marzo 2023. I motivi di questa scelta in parte criticate dalle minoranze sono stati spiegati dall’assessore alla Partecipazione Riccardo Corti in consiglio comunale lo scorso 7 novembre. “Ci siamo resi conto che la partecipazione a questi comitati comincia a scarseggiare – ha detto l’esponente della giunta -, proprio per questo vogliamo rivedere il regolamento in essere per coinvolgere i cittadini e snellire i metodi elezione dei componenti”.

Vimercate proroga il mandato e le minoranze criticano

Sulla questione è intervenuto Luca Caprioli di Noi per Vimercate che ha sottolineato come ”il ruolo della consulta è importante per comunicare le esigenze e le problematiche del territorio al Comune. Manca una rappresentatività dei comitati. Inoltre siamo in ritardo perché questo dossier dopo un anno doveva già essere risolto. In più serve maggior coinvolgimento del consiglio perché sappiamo che c’è stato un’interlocuzione tra le consulte e l’amministrazione”. Idea condivisa anche dal leghista Matteo Trassini che auspicava “una bozza del nuovo regolamento già da vedere”. Sull’argomento è intervenuta a gamba tesa anche Patrizia Teoldi. “Abbiamo saputo di un incontro tra i presidenti delle consulte e il presidente del consiglio a gennaio – ha detto il consigliere di Ripartiamo con Francesco Sartini Sindaco -. Chiediamo che i referenti dei comitati vengano informati di queste novità e si concordino le modifiche al regolamento”.

Vimercate proroga il mandato e la necessità di coinvolgere i cittadini

Dal fronte della maggioranza Federica Villa di Articolo Uno ha evidenziato “l’importanza di rivitalizzare e stimolare questi organi”. Mentre Guido Fumagalli del Pd ha invitato il Comune “a tenere strette i rapporti con le consulte delle diverse quartiere ricordo che sei anni fa non sono state elette sia quella di Vimercate Sud, che dei giovani”. “La speranza è che ci sia maggior sinergia con le consulte – ha aggiunto Mattia Frigerio di Vimercate Futura -. I comitati devono essere ancora più attivi”. Parere condiviso anche da Susi Rovai del Pd preoccupata per l’assenza della consulta giovani. Il consigliere Francesco Sartini di Vimercate e BuonSenso ha aggiunto come “ormai il ruolo dei presidenti dei comitati eletti sei anni fa si è andato esaurendo”.

Vimercate proroga il mandato , l’incontro e il nuovo regolamento

A replicare tra gli altri è stato il presidente del consiglio comunale Davide Nicolussi. “Io sono il referente delle consulte di frazione e le ho incontrate. Avremmo potuto rinnovare le cariche, ma ci sono criticità dirimenti con una profonda disomogeneità nell’interpretare il loro ruolo. Allora fermiamoci e riflettiamo sul regolamento per la situazione che abbiamo davanti, bisogna omogeneizzare i territori perché questo strumento diventi più efficaci, Ad esempio ci sono difficoltà per il comitato Vimercate Centro”. Infine Corti ha ribadito che “certamente abbiamo discusso con i presidenti in carica e ci fermiamo per ragionarci, oltre all’ascolto e a un regolamento condiviso. Una bozza delle norme c’è, ma lo approfondiremo più avanti”. La proroga dei comitati è passata con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione delle minoranze.