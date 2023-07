Vimercate piange Ace, morto a 33 anni: una grande passione per la montagna e il calcio

Vimercate piange Ace al secolo Alessandro Aceto, volato in cielo a soli 33 anni per una malattia. Un ragazzo con una passione per la montagna, che attraverso il Cai aveva potuto scalare tante vette oltre a un amore per il calcio dopo aver militato per anni nella Dipo come calciatore prima e aiuto allenatore poi, oltre ad aver fatto parte anche dell’Usmate Calcio. Era anche tifoso del Napoli e del Genoa.

Vimercate piange Ace e il cordoglio della città

Martedì mattina 4 luglio in tanti hanno voluto tributare l’ultimo saluto al giovane durante le esequie nel santuario della Beata Vergine stringendosi intorno al papà Primo e alla sorella Federica. Laureato in Architettura edile ed Ingegneria, Aceto aveva lavorato anche a Roma e a Londra. Da qualche tempo si era trasferito a Milano dove operava nei più grandi cantieri della città nel campo dello sviluppo immobiliare, ma il suo cuore era sempre a Vimercate dove spesso tornava per riabbracciare la famiglia e gli amici di una vita oltre ad essere uno dei volontari che si impegnava a organizzare la Corsa dei Campanili e la Notte di Sport che si è tenuta proprio nei giorni scorsi. In queste ore molte persone stanno esprimendo il proprio cordoglio anche attraverso i social network per salutare Ace.