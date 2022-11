Vimercate: l’ex Esselunga non sarà più demolito

Il Comune di Vimercate vuole tenere in piedi e magari acquistare l’ex Esselunga di via Toti. Almeno questo è il desiderio dell’amministrazione, che sta trattando con la proprietà dell’immobile che fa capo alla famiglia Caprotti per non demolire più lo stabile, che in linea teorica avrebbe dovuto essere abbattuto da dicembre 2023. “Riteniamo che l’ex Esselunga abbia innanzitutto un valore storico per la nostra città – ha chiosato il sindaco Francesco Cereda – , in più riteniamo che potrebbe diventare un’ottima risorsa qualora riuscissimo ad acquistarlo per liberare spazi a Palazzo Trotti e magari costituire un magazzino o un archivio comunale”.

Vimercate: l’ex Esselunga e la ricerca di un’intesa

Tutto è ovviamente in fieri perché si deve innanzitutto trovare un’intesa tra la giunta e il privato. Inoltre allo stato attuale la vecchia sede del supermercato funge da centro vaccinale Covid. La demolizione dell’immobile e dei parcheggi è una delle clausole contenute nella convenzione urbanistica del 2016, che ha dato luogo alla costruzione e alla successiva apertura del supermercato di via Santa Maria Molgora. Già alla firma della convenzione le parti si erano riservate la possibilità, se ci fosse stato interesse comune, di valutare il mantenimento del vecchio edificio per un suo riutilizzo, senza aumentare in alcun modo le superfici stabilite nella convenzione stessa. Ora quell’interesse è più che vivo in municipio e la speranza per Cereda è di arrivare a un accordo. Intanto l’hub continua a essere uno dei pochi centri ancora attivi in Brianza per la somministrazione di terze e quarte dosi di vaccini.