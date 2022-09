Vimercate: Fratelli d’Italia interroga la giunta sul caro energia

Fratelli d’Italia interroga la giunta Cereda di Vimercate su diversi temi, che potrebbero già essere discussi il prossimo 28 settembre in consiglio comunale. Il capogruppo Massimiliano Pispisa del partito di Giorgia Meloni anche in collaborazione con la collega della lista Martina Melzi.

Vimercate: Fratelli d’Italia interroga per il caro bolletta

Nel dettaglio Fdi chiede all’amministrazione innanzitutto una particolare attenzione al problema del caro energia domandando nello specifico: “quali eventuali altre azioni il sindaco Francesco Cereda intende intraprendere, al fine di ridurre il consumo energetico, oltre a quelle che saranno disposte da Governo e a quelle già dichiarate alla stampa come lo spegnimento dei condizionatori; se sono previste azioni riguardo alla pubblica illuminazione; di quanto è stato l’incremento della spesa consuntivo ad oggi, dovuto all’impennata dei prezzi dell’energia; quanto si prevede in termini di incremento di spesa nei prossimi mesi e in particolare nel periodo invernale; quali variazioni di bilancio si stanno introducendo per far fronte ad un spesa ovviamente non preventivata, e da quali voci si troveranno i fondi; e infine quali azioni intende intraprendere il sindaco, in relazione alle installazioni luminose – luminarie e addobbi degli Alberi di Natale, previste per il periodo festivo, che l’anno scorso hanno interessato tutto il centro storico e frazioni, con l’accensione delle stesse nel fine mese di novembre”.

Vimercate: Fratelli d’Italia interroga per giochi inclusivi e Puc

Altro punto su cui Fratelli d’Italia pone l’accento sull’importanza di avere più giochi inclusivi nei giardinetti pubblici. “Al momento ce n’è solo uno nel parco Trotti, ma siccome il primo cittadino parla di una Vimercate a dimensione di bambino, ci chiediamo quali siano le intenzioni in merito da parte dell’amministrazione”. Infine non manca anche un accenno ai Puc ossia i progetti di utilità collettiva per i percettori di reddito di cittadinanza. “Vorremmo conoscere quali progetti Puc sono attualmente attivi nel Comune di Vimercate; se vi siano progetti in fase di studio; – il numero di cittadini percettori di reddito di cittadinanza nel Comune di Vimercate; il numero di cittadini idonei e conseguentemente obbligati a partecipare a questi progetti” ha concluso Pispisa.