Villasanta: riscaldamento rotto, l’asilo Arcobaleno rimane chiuso

Niente scuola martedì 25 novembre per i bambini della scuola dell’infanzia Arcobaleno di Villasanta. A stabilirlo è una ordinanza sindacale firmata nella giornata di lunedì 24 novembre dal sindaco, Lorenzo Galli. Il problema è l’impianto di riscaldamento che ha reso inagibili le aule dell’asilo per le temperature troppo basse.

Villasanta: riscaldamento rotto, problemi già da lunedì 24 novembre

«I malfunzionamenti rilevati e per i quali si è intervenuti non hanno portato a una risoluzione delle problematiche che non consentono di poter garantire adeguate temperature all’interno del plesso scolastico», si legge nell’avviso diramato al dirigente scolastico affinché fosse inviato alle famiglie dei bambini.

Un problema che si è evidenziato già nella giornata di lunedì 24 novembre e che i tecnici comunali, immediatamente allertati, non sono riusciti a risolvere.

«È necessario procedere alla ricerca step by step – fanno sapere dal Comune – alla ricerca della causa dei malfunzionamenti che non consentono il regolare utilizzo dell’impianto di riscaldamento».

Inevitabile, dunque, la decisione di chiudere temporaneamente l’asilo Arcobaleno, fino a quando il guasto non sarà risolto in maniera efficace.

Villasanta: riscaldamento rotto, tecnici al lavoro per riparare il guasto

«L’assenza di riscaldamento in concomitanza con le attuali condizioni metereologiche non consente il mantenimento delle adeguate temperature all’interno del plesso scolastico», si precisa nell’ordinanza inviata anche alla prefettura di Monza e Brianza, al comando dei carabinieri e a quello della polizia locale.

I tecnici già incaricati di individuare e riparare il guasto hanno stimato un intervento della durata di uno e due giorni. Certamente l’asilo Arcobaleno resterà chiuso per i bambini martedì 25 novembre, ma non è escluso che i lavori possano protrarsi anche mercoledì 26. Sono da prevedere infatti non solo le operazioni tecniche di intervento ma anche il ripristino delle condizioni di funzionamento dell’impianto.