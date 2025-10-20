Villasanta rimuove dal territorio i contenitori gialli per la raccolta degli abiti usati. Erano otto, della coop proprietaria Vesti Solidale, ma le condizioni di igiene intorno ai cassonetti e altri fattori collegati alla gestione hanno convinto l’amministrazione a toglierli.

Villasanta rimuove i contenitori gialli per gli abiti usati, i motivi

In primo luogo “le costanti condizioni di mancato decoro e igiene per l’abbandono di rifiuti anche diversi da tessuti e accessori”, ha spiegato il Comune in una nota.

E poi, non meno importanti, la richiesta da parte del gestore “di un contributo economico del Comune per lo smaltimento” e l’attivazione di un servizio analogo da parte di Cem Ambiente, a Concorezzo.

Villasanta rimuove i contenitori gialli per gli abiti usati, come fare

I villasantesi possono quindi portare abiti e tessuti in buono stato al centro raccolta sovracomunale di via Monte Rosa. Quelli in cattivo stato invece vanno smaltiti nel sacco rosso.