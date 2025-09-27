Brianza Nord Cronaca

Veduggio con Colzano, nella parrocchiale di San Martino l’addio a Piero Berardinelli

La cerimonia funebre è prevista sabato 27 settembre, alle 14.30. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato giovedì 18 settembre a Briosco, a dieci giorni dalla sua sparizione
Sarà celebrato sabato 27 settembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Veduggio con Colzano, il funerale di Piero Berardinelli, il novantenne affetto dall’Alzheimer, il cui cadavere è stato ritrovato in una roggia giovedì 18 settembre, ad una dozzina di giorni di distanza dal suo ultimo avvistamento in vita, risalente al tardo pomeriggio di sabato 6 settembre, quando l’uomo era uscito dalla sua casa, dove però non aveva più fatto ritorno.

Lutto: il ritrovamento del corpo dopo giorni di angoscia

I poveri resti dell’anziano, come è prassi in queste circostanze, sono stati sottoposti ad autopsia martedì 23 settembre a Milano, passaggio dopo il quale è stato finalmente possibile procedere alla calendarizzazione delle esequie. Il caso era stato a lungo sotto le luci dei riflettori, con i soccorsi che avevano scandagliato la zona, senza però trovare traccia di Berardinelli. Il corpo è stato infine avvistato da un giardiniere al lavoro.

