«Finalmente! I veduggesi aspettavano quest’opera da trent’anni e ora i lavori sono partiti», così commenta Luigi Dittonghi, sindaco di Veduggio con Colzano, l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo centro raccolta rifiuti. I primi tentativi, e insuccessi, risalgono agli anni ’90, quando l’idea era la realizzazione di una piattaforma condivisa con il comune di Renate. Nel 2009, poi, il comune di Veduggio aveva acquisito un’area e redatto un progetto esecutivo, finanziato e approvato dall’allora provincia di Milano, ma, al momento dell’attuazione, il subentro del patto di stabilità ha imposto uno stop generale. Ma il Comune non ha mai rinunciato al progetto: qualche anno fa ha permutato una vecchia area di proprietà di un privato, ha presentato il progetto, partecipato al bando Pnrr, e oggi i lavori sono partiti in via Fontana.

Veduggio con Colzano: l’articolazione dell’atteso intervento

Attualmente Veduggio, insieme a Renate, si appoggia alla piattaforma del comune di Briosco, con cui ha stipulato una convenzione, ma con il nuovo centro raccolta rifiuti, «Veduggio potrà essere totalmente indipendente», sottolinea Dittonghi. L’opera prevede un costo complessivo di 980mila euro, di cui circa 920mila coperti dai fondi Pnrr, il resto sarà stanziato dall’amministrazione comunale. I lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti si divideranno in tre fasi: la prima prevede la costruzione della piattaforma vera e propria, che è partita ora tramite un appalto indetto da Gelsia Ambiente (gruppo A2A), aggiudicato a un’impresa bresciana. I due step successivi riguarderanno la realizzazione delle opere di urbanizzazione per l’utilizzo del centro, ovvero l’allargamento stradale e la conseguente creazione della nuova fognatura. Per quest’ultima, l’accordo con BrianzAcque è già stato stipulato e il progetto esecutivo consegnato, bisogna solamente attendere l’ok per l’avvio dei lavori che verranno finanziati al 50% da BrianzAcque e al 50% dal Comune, per un importo totale di 240mila euro. L’allargamento stradale comporterà invece un investimento di circa 300mila euro, la gara d’appalto partirà successivamente alla penultima variazione di bilancio, in programma per martedì 14 ottobre, e all’approvazione del progetto esecutivo. Le opere relative alla fognatura potranno essere parzialmente realizzate prima della creazione della strada, ma la linea fognaria, essendo a pressione e necessitando della presenza di una cabina di pompaggio, dovrà essere realizzata dopo la creazione della massicciata stradale.

Veduggio con Colzano: il traguardo previsto in primavera

I lavori al centro raccolta rifiuti avranno una durata prevista di 6 mesi, con conclusione stimata, da cronoprogramma, per aprile 2026. «Ce l’abbiamo fatta. Seguiremo i lavori da vicino, sperando che tutto fili liscio, così che i veduggesi possano finalmente avere il loro centro raccolta rifiuti», conclude il sindaco.