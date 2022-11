Vedano-Macherio: i due Cai presentano il programma 2023 del Family-Cai

Cai Vedano e Cai Macherio presentano l’attività escursionistica 2023 e l’esperienza Family Cai. Domenica 20 novembre, alle 16, le sezioni di Macherio e Vedano al Lambro invitano tutti gli amanti della montagna e dell’ambiente, per una merenda insieme e per la presentazione dell’attività escursionistica 2023 alla Sala della Cultura (via Italia 13 a Vedano). Anche il programma delle uscite 2023 nasce dalla sinergia delle due sezioni che da anni lavorano insieme per portare avanti l’esperienza del Family Cai. Creare un programma di escursioni in cui l’ottica è quella del Family Cai – spiegano dalle sezioni- “significa portare avanti la convinzione che vivere la montagna con bambine e bambini non sia difficile o addirittura impossibile”.

Vedano-Macherio: i due Cai e lo sguardo ai più piccoli

La novità di quest’anno è che le uscite non saranno pensate solo in maniera propedeutica ai più piccoli: le gite, pur avendo una meta comune, proporranno percorsi con livelli di difficoltà differenziati.L’attenzione alla sostenibilità e all’educazione ambientale continua ad essere lo stile con cui il Family Cai Macherio – Vedano organizza le proprie attività, tant’è che l’hashtag #nonrifiutarti ne è diventato il motto. Questo hashtag nasce all’interno dei bei progetti di educazione ambientale realizzati con successo in questi anni e che continueranno anche nel 2023. Nella presentazione ci sarà lo spazio anche per il racconto di queste esperienze che sono giustamente motivo d’orgoglio delle due sezioni Cai.

Vedano-Macherio: i due Cai e il Family Cai

L’invito non è solo per soci Cai, ma anzi è rivolto in particolare a tutte le persone curiose di conoscere, oltre al programma escursionistico, l’approccio alla montagna del Family Cai Macherio-Vedano e a chiunque “una camminata in montagna se la farebbe volentieri, ma non sa mai come organizzarsi”. Anche in questa occasione ci sarà l’attenzione al coinvolgimento dei più giovani presenti con un simpatico laboratorio creativo in cui potranno costruirsi la propria spilletta.La partecipazione è libera. E’ richiesto solo, in un’ottica di gestione delle presenze e per evitare sprechi, di segnalare la propria intenzione ad essere presenti alla merenda- presentazione del 20 novembre compilando il form: http://forms.gle/3UtB6dxWerRg85mq5. Durante l’evento si potrà lasciare una manifestazione di interesse all’attività escursionistica per essere contattati all‘apertura del tesseramento Cai che è obbligatorio per partecipare alla stagione.