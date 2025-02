Varedo, la cocaina è nascosta nel poggiatesta: i carabinieri la scovano, un arresto

Tra i sedili, in vani ricavati nelle portiere, questa volta nel poggiatesta: se gli spacciatori si ingegnano per nascondere lo stupefacente le forze dell’ordine non sono da meno per scovarlo. Così ha fatto una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Varedo che nella serata di mercoledì 12 febbraio ha arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga a fini di spaccio un 35enne di origini albanesi, residente a Seveso.

Varedo, un 35enne arrestato per droga: la cocaina nascosta nel poggiatesta

Proprio nel corso di un servizio per prevenire e reprimere i reati connessi al traffico di droga, i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura in sosta lungo via Umberto I di Varedo. Il conducente si sarebbe mostrato particolarmente irrequieto, tanto da insospettire i militari che hanno deciso di iniziativa di effettuare un controllo sull’auto, rinvenendo, nascoste nel poggiatesta del sedile del conducente, 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 8 grammi, custodite in due contenitori di plastica. Il 35enne, tra l’altro privo di patente di guida, è stato trovato in possesso di 210 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

Già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dichiarato in stato di arresto. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Durante il rito direttissimo il Giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni alla settimana.