Varedo, il ladro pizzicato nel magazzino della pizzeria a fare razzia di alimentari e alcolici

L’allarme è scattato ma la videosorveglianza era stranamente spenta: fatto sospetto che ha indotto il titolare di una pizzeria di Varedo a chiamare il 112. Una telefonata provvidenziale. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, con il supporto della Stazione di Nova Milanese, hanno infatti arrestato in flagranza di reato un ladro in azione nel locale, un 46enne italiano, domiciliato in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è accusato di furto aggravato. I fatti sono accaduti nella mattinata dell’11 dicembre in via Stelvio.

Varedo, l’arresto in flagranza di un 46enne brianzolo pizzicato a rubare in pizzeria

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno riscontrato segni di effrazione su due porte di accesso secondarie e, nel corso della perlustrazione del locale, hanno sorpreso il 46enne nel magazzino intento ad arraffare generi alimentari e bottiglie di alcolici, già sistemate in uno zaino. Nell’auto dell’uomo, posteggiata nelle vicinanze. sono stati trovati altri prodotti alimentari rubati e numerosi attrezzi da scasso oltre che una dose di eroina.

La refurtiva, del valore stimato in oltre 2.000 euro, è stata interamente restituita al proprietario della pizzeria. Gli arnesi da scasso e la droga sono stati sottoposti a sequestro. Il 46enne, nell’udienza di convalida si è visto applicare dal giudice la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.