Una decisione era attesa: il giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, ha accolto la richiesta dei pm e ha disposto gli arresti domiciliari per l’architetto brianzolo Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S, nell’ambito della maxi-inchiesta sull’urbanistica a Milano. Le accuse per “Palazzopoli” sono di corruzione e falso.

Urbanistica a Milano: domiciliari per l’architetto di Concorezzo, gli arresti sono sei (uno in carcere)

Ai domiciliari anche l’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, e Manfredi Catella (Coima), Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile, e Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione.

Disposto l’arresto in carcere per il costruttore Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone.