Un bolide attraversa i cieli d’Italia: chi l’ha visto in Brianza?

Una luce luminosa, tendente al colore verde, ha attraversato il cielo della Brianza intorno alle 21 di lunedì 8 dicembre.
Un “Bolide” fotografato a Giussano nel 2017
Una luce luminosa, tendente al colore verde, ha attraversato il cielo della Brianza intorno alle 21 di lunedì 8 dicembre. Giusto il tempo di accorgersi, di mettere a fuoco, e quello che con tutta probabilità era un “bolide” è andato a spegnersi rapidamente affievolendosi nella sua traiettoria da est verso ovest.

Un avvistamento certo nel Vimercatese, sui cieli di Arcore e Lesmo. Sui social segnalazioni dalla zona di Brescia, dal Trentino. Chi l’ha visto in Brianza? Segnalate o mandate eventuali foto o video di webcam a redazioneweb@ilcittadinomb.it o sui canali social del giornale.

