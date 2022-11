Tutte le celebrazioni per il IV Novembre a Monza

Definito il programma delle celebrazioni del IV novembre a Monza, anniversario della Vittoria, giorno dell’Unità nazionale festa delle Forze armate. Venerdì 4 novembre alle 9 messa alla cappella del cimitero di viale Foscolo. A seguire deposizione corone al campo dei Caduti di tutte le Guerre. Alle 10 corteo dal ponte dei Leoni a piazza Trento, quindi interventi delle autorità cittadine, presenti il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala.

Celebrazioni IV Novembre, Pilotto: “Significato profondo a causa della situazione internazionale”

“Quest’anno la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate assume un significato ancora più profondo per la nostra comunità e per l’intero Paese: purtroppo questo anniversario, dopo la crisi balcanica, cade di nuovo nel mezzo di una situazione internazionale preoccupante, con la guerra in Ucraina che si combatte alle porte dell’Unione Europea”, ha detto Pilotto presentando il programma delle celebrazioni del IV novembre.

Celebrazioni IV Novembre: conferenza, stand Cri, in piazza con le Forze armate

Alle 21 in sala Maddalena conferenza “El Alamein, la terza battaglia”, a cura di Unuci con Assoarma. Da venerdì 4 a domenica 6 dalle 10 alle 17, piazza Trento e Trieste, stand informativo della Cri.

In particolare, aderendo a una idea della Prefettura, “abbiamo allestito uno spazio all’interno del quale i cittadini saranno accompagnati dai nostri volontari del Corpo Militare e dalle Crocerossine attraverso un percorso informativo che li porterà indietro nel tempo tra gli antichi presidi medico sanitari e le uniformi risalenti al tempo delle Guerre Mondiali, nonché attraversare un percorso tematico intitolato non sono un bersaglio e uno relativina una iniziativa della Cri contro la proliferazione delle armi nucleari” fanno sapere dalla Croce Rossa.

Domenica 6 in piazza Roma esposizione di uniformi, materiali e veicoli storici delle forze armate e dei corpi armati dello Stato.