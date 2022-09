Tumori di testa e collo, come prenotare esami gratis al San Gerardo di Monza

Anche l’ASST Monza aderisce alla settimana dedicata alla prevenzione e allo screening delle patologie oncologiche testa-collo, promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) dal 19 al 23 settembre, in occasione della campagna europea “Make Sense Campaign”.

Tumori di testa e collo, la settimana dedicata alla prevenzione

Negli ambulatori della Palazzina accoglienza dell’Ospedale san Gerardo, al 4° piano, nelle stanze 418 e 419, verranno offerte visite gratuite su prenotazione, fino a esaurimento posti, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15. Per prenotarsi occorre telefonare alla segreteria della Struttura Complessa Chirurgia Maxillo-facciale allo 039 2333538 tra le 14 e le 16 dall’8 al 9 settembre, mentre dal 12 al 22 settembre, esclusi sabato e domenica, sarà possibile prenotare la propria visita in due diverse fasce orarie: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Ai pazienti sarà richiesta la tessera sanitaria ed un’eventuale documentazione medica pregressa. Il carcinoma della testa e del collo è il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero.

Tumori di testa e collo, i dati e la regole “1per3”

Solo in Italia infatti, secondo i dati forniti da “I numeri del cancro 2021-Associazione Italiana Oncologia Medica” nel 2020, 9.900 persone hanno ricevuto la diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia.

“1per3” è la regola impartita dagli specialisti. Attenzione a: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso. Se solo uno di questi sintomi è presente per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico.