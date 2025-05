Addio alle microplastiche nell’acqua. Anche dal piccolo, anzi piccolissimo, se necessario. È il contenuto del protocollo di intesa firmato dall’associazione Plastic Free Onlus e dalla società pubblica BrianzAcque, che gestisce il sistema idrico integrato nella provincia di Monza. “L’accordo dà il via a una collaborazione strategica finalizzata a contrastare l’inquinamento da plastica e microplastiche e promuovere azioni concrete di tutela ambientale sul territorio della provincia di Monza e Brianza“.

Plastic Free e Brianzacque lavoreranno fianco a fianco per realizzare una serie di iniziative condivise: “Campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, attività di volontariato ambientale, progetti educativi per le scuole e promozione dell’uso consapevole dell’acqua di rete in alternativa alle bottiglie di plastica” scrive la società, che segnala, per bocca del referente provinciale di Plastic Free, Andrea Barcellesi, che “la firma segna l’inizio di un percorso comune con un’azienda riconosciuta come un’eccellenza pubblica nel settore idrico. La protezione delle risorse naturali e la riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente passano anche attraverso alleanze come questa, che mettono in rete competenze, territorio e comunità”.

Transizione ecologica a Monza e Brianza: “Cultura dell’acqua pubblica”

Un primo passo era stato registrato ad aprile con con la partecipazione attiva all’eco-festival di Brugherio, dove BrianzAcque è stata sponsor dell’evento Plastic Free. “Da qui si svilupperanno nuove tappe di un cammino comune che punta a far crescere la consapevolezza ambientale, anche attraverso l’organizzazione di eco-event plastic free, momenti formativi, installazioni informative e campagne contro la dispersione di rifiuti”.

“La tutela dell’ambiente e delle risorse naturali – ha detto Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque – è parte integrante della nostra missione. Con la firma di questo protocollo, rafforziamo il nostro impegno per una transizione ecologica concreta e partecipata, accanto a un partner autorevole come Plastic Free. Insieme vogliamo promuovere una cultura dell’acqua pubblica, libera dalla plastica monouso, e accompagnare i cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilità. La sostenibilità, per noi, non è solo una visione: è un’azione quotidiana fatta di scelte, investimenti e collaborazioni virtuose sul territorio”.