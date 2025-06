Rinnovo contratto in stallo: anche la Brianza alla manifestazione dei metalmeccanici

C’erano anche operatori, delegati sindacali e iscritti FIM CISL Monza Brianza Lecco venerdì 20 giugno a Bergamo per la manifestazione indetta da Fim Fiom Uilm per lo sblocco del tavolo negoziale di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo da novembre 2024 per la posizione di chiusura assunta da Federmeccanica-Assistal.

A sostegno della mobilitazione è presente anche la Segreteria al completo della CISL Monza Brianza Lecco, con il Segretario Generale Mirco Scaccabarozzi e i Segretari Annalisa Caron e Roberto Frigerio.

Manifestazione metalmeccanici, Vacca (Fim Cisl MB Lecco): “Posizione di Federmeccanica inacettabile”

“Lavoratori e lavoratrici metalmeccaniche ancora una volta in piazza per chiedere con forza a Federmeccanica di riaprire una trattativa che è ormai ferma dallo scorso mese di novembre – ha detto Enrico Vacca, Segretario Generale FIM CISL Monza Brianza Lecco – La dichiarazione di sciopero delle segreterie nazionali, con articolazione territoriale e regionale, risulta assolutamente coerente con quella che è la situazione. Nelle ultime settimane e mesi abbiamo visto il rinnovo di moltissimi contratti dell’industria privata e di altre categorie. Solo Federmeccanica continua a insistere su questa posizione assolutamente inaccettabile in cui pretende che le Organizzazioni dei metalmeccanici firmino sostanzialmente una piattaforma in bianco”