Dal 27 febbraio modifiche alla viabilità causa lavori sulla A52 Tangenziale nord di Milano. A partire dalle 5 sarà chiuso, in modo continuativo H24 e fino alla fine dei lavori stimata entro la fine di luglio, lo svincolo di uscita di Baranzate per i soli veicoli provenienti da Monza/Tangenziale est.

L’intervento è parte del piano generale di ammodernamento della rete gestita da Autostrade per l’Italia Per gestire al meglio la viabilità, per l’intero periodo dei lavori è previsto un piano di gestione della viabilità̀, operativo fino alla sospensione delle attività, “che consiste nel potenziamento del servizio di assistenza e l’installazione di apposita segnaletica integrativa lungo i percorsi alternativi appositamente individuati“.

Tangenziale nord: chiude l’uscita di Baranzate per chi arriva da Monza-Tangenziale est, percorsi alternativi

Agli utenti in transito e diretti verso l’uscita di Baranzate è consigliato di utilizzare l’uscita precedente di Bollate-Novate sulla A52 Tangenziale nord e, seguendo i segnali di percorso alternativo appositamente posizionati, immettersi su via Piave, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego oppure di utilizzare l’uscita successiva di Mazzo di Rho e rientrare dal medesimo svincolo in direzione Monza/Tangenziale est, per poi uscire presso lo svincolo successivo di Baranzate.