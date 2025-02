Sfrattati anche dal parcheggio in cui vivono con la roulotte: «Chiediamo solo un po’ di aiuto»

«Chiediamo solo un po’ di aiuto, qualche giorno di tempo per poter pagare un carroattrezzi che ci aiuto a spostare la roulotte in un altro luogo, a Desio». A parlare è Eleonora Crudo, 45 anni che da qualche settimana abita (si fa per dire) in una roulotte insieme al marito Salvatore Improda che di anni ne ha 44. La roulotte è ora posizionata nel parcheggio della Rsa San Francesco in via Prealpi, ma la polizia locale li ha invitati a spostarsi.

Sfrattati anche dal parcheggio in cui vivono con la roulotte: la storia di Eleonora Crudo e del marito Salvatore Improda

«Mio marito ha sempre lavorato – ha raccontato ancora la Crudo – due anni fa è stato licenziato, ma si è sempre adattato a qualsiasi lavoro gli offrissero: ha fatto la guardia giurata, il muratore, ma ha provato anche a spalare il letame per 5 euro. Non siamo gente che non vuole lavorare». E ha proseguito: «Da un mese siamo rimasti senza casa, abitavamo a Seregno, non siamo riusciti più a pagare l’affitto e ci hanno dato lo sfratto immediato. Ci siamo trovati senza un tetto da un giorno all’altro, ma non possiamo permetterci di pagare l’affitto».

Nova Milanese La roulotte dove vivono Eleonora Crudo e il marito Nova Milanese La roulotte dove vivono Eleonora Crudo e il marito

Ad aiutarli ci ha pensato un amico di Salvatore Improda che ha regalato ai due coniugi una vecchia roulotte che non utilizzava più. «Abbiamo cercato un posto dove posizionarla a Desio, ma non l’abbiamo trovato e siamo arrivati a Nova, ma martedì sono arrivati i vigili che ci hanno invitato a lasciare questo parcheggio, ma noi non abbiamo un’auto con la quale trasportare la roulotte, abbiamo bisogno di un carroattrezzi che carichi la roulotte per trasportarla, se possibile aspettare qualche giorno quando pagano mio marito».

Sfrattati anche dal parcheggio in cui vivono con la roulotte: la roulotte è in via Prealpi a Nova Milanese

La roulotte è in via Prealpi. All’interno un letto su cui dorme Eleonora e dall’altra parte tutto quello che sono riusciti a portare via dall’appartamento in cui abitavano.

«Mio marito dorme per terra, non c’è altro posto. Qualche amico o conoscente ci aiuta portandoci da mangiare. Non è certo una bella situazione: fa freddo e non possiamo lavarci. I servizi sociali del comune di Desio dove abbiamo la residenza mi hanno detto di presentare l’Isee per chiedere un alloggio comunale. Lo farò, ma nel frattempo chiediamo di non sfrattarci anche dalla roulotte».