Seveso, sul suv a noleggio a consegnare la cocaina: la Squadra Mobile arresta un 33enne

Al volante di un suv preso a noleggio ha fatto la spola per spacciare stupefacenti in numerosi comuni del Comasco, fino ad arrivare a Bizzarrone, sempre “osservato” da una pattuglia della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Como. A quel punto gli agenti sono intervenuti sottoponendo l’auto a una perquisizione, estesa poi a casa del conducente, a Seveso. Sotto un sedile della vettura, in un calzino, i poliziotti hanno trovato dosi di cocaina pronte alle vendita, circa 3 grammi e mezzo. Nella abitazione è stata qualche dose di cannabinoidi, un bilancino utilizzato per la pesatura e tutto il materiale per il confezionamento.

Seveso: un 33enne arrestato per droga, stupefacenti sul suv e a casa

Per l’automobilista, un 33enne marocchino, con dimora a Seveso, in possesso di regolare permesso di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo e il conseguente arresto sono avvenuti nella serata di martedì 13 maggio durante appositi servizi antidroga organizzati per contrastare il traffico e lo spaccio e nell’ambito degli accertamenti di polizia giudiziaria. Gli agenti della Mobile comasca hanno concentrato l’attenzione sul 33enne in quanto considerato “terminale della vendita di stupefacenti in provincia”.