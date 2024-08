Seveso: il pranzo e la festa di Ferragosto richiamano 260 persone

Anche quest’anno il Ferragosto di Seveso ha riscosso un grande successo di partecipazione. L’appuntamento è stato presso i padiglioni dell’area polifunzionale di viale Redipuglia che a mezzogiorno hanno ospitato il pranzo organizzato da A.S.D. Seveso (Pesca Sportiva) in collaborazione con l’Associazione La Torre della Presidente Maria Luisa Sartori e il suo consiglio direttivo. La giornata poi è proseguita con un momento di intrattenimento e balli grazie al duo musicale “Gina e Salvo”. Alla fine gli organizzatori hanno contato 260 partecipanti, tra cui molti anziani ma anche tante famiglie rimaste in città e che hanno scelto di trascorrere la festa di mezza estate in compagnia.

Seveso: il pranzo e la festa di Ferragosto con la soddisfazione dell’assessore Mastrandrea

E anche quest’anno a servire tra i tavoli assieme a un bel gruppo di giovani volontari che si sono messi a disposizione dell’organizzazione, c’era l’Assessore Marco Mastrandrea che ha riassunto così il senso dell’iniziativa. “Il pranzo di Ferragosto è ormai una tradizione per la nostra Città e offre un’opportunità di socializzazione per chi, per obbligo o per scelta, passa il 15 agosto a Seveso. Anziani, persone sole ma anche famiglie hanno passato una bella giornata insieme. E tutto questo grazie ai volontari e alle volontarie dell’A.s.d. Seveso che fin dalle prime ore del mattino si sono prodigati affinché tutto fosse perfetto. Un sincero grazie va anche all’associazione La Torre per la preziosa collaborazione alla buona riuscita della giornata.”

Tra i tanti significativi gesti di solidarietà c’è da registrare anche quello delle due anime associative che hanno allestito l’evento e che hanno deciso di offrire il pranzo ad alcune persone che stanno attraversando un difficile momento a livello economico.