Seveso, il figlio chiede aiuto e i carabinieri salvano papà che vuole farla finita

Il pronto intervento delle forze dell’ordine e degli operatori del soccorso ha impedito nei giorni scorsi che due situazioni potenzialmente pericolose diventassero tragici episodi, a Seveso, per due minacce di suicidio sventate dalla prontezza dei carabinieri della caserma di Seveso, degli agenti della Polizia Locale e dei soccorritori del 118. Il primo è accaduto attorno alla stazione ferroviaria di Baruccana.

Seveso, papà disperato salvato dai carabinieri: il figlioletto ha dato l’allarme

Pare che un uomo fosse intenzionato a buttarsi sui binari all’arrivo del treno. Ma un angelo custode gli ha salvato la vita. Il figlio, suo figlio, che intuendo la situazione di pericolo, si è recato dai carabinieri e ha raccontato tutto. Immediatamente i militari si sono precipitati nell’area dello scalo ferroviario e sono riusciti a convincere l’uomo a desistere dai suoi intenti.

Una situazione incredibilmente pericolosa che gli uomini dell’Arma sono riusciti a gestire con umanità e professionalità, scongiurando un gesto estremo che, pur dettato da un qualsiasi motivo, non rappresenta mai la soluzione ai problemi della vita. Un salvataggio permesso dalla forza, dal coraggio, dalla disperazione e dalla lucidità del figlio che si è messo in contatto con i carabinieri appena in tempo per evitare che la crisi precipitasse.

Anche un intervento della Polizia locale sventa un altro tentativo di suicidio a Seveso

Nelle stesse ore, in un’area residenziale cittadina gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti su una segnalazione per un uomo di cinquant’anni che minacciava di togliersi la vita. La Municipale è intervenuta a supporto dei sanitari ed ha liberato il traffico e permesso l’azione decisiva dei soccorritori che, con un’interlocuzione attenta, sono riusciti a convincere la persona a rinunciare ai propri intenti. Il sevesino è stato accompagnato in ospedale.