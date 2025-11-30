Seveso, ambulanze e vigili del fuoco per un incidente stradale in via Garibaldi: tre feriti

Tre ambulanze e una automedica a Seveso, in via Garibaldi, nel pomeriggio di domenica 30 novembre per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto. Quattro le persone soccorse, tra i 25 e i 50 anni dal personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza sul posto. Presenti anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale oltre che una squadra dei vigili del fuoco (con un’autopompa e un carro fiamma provenienti dal distaccamento di Seregno) inviata dalla Centrale operativa del comando provinciale che ha provveduto al soccorso dei feriti e al ripristino delle condizioni di sicurezza dei veicoli coinvolti.

Incidente stradale a Seveso: due persone portate in codice giallo all’ospedale di Monza

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 13, è al vaglio delle forze dell’ordine. Due persone, per le conseguenze dello scontro, sono state portate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, una terza in codice verde a Desio.