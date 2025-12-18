Seveso, al volante con zero punti patente fa un incidente e si allontana: rintracciato e denunciato

Dopo un incidente stradale erano scappati pensando di non lasciare tracce e invece gli agenti della Polizia Locale di Seveso del comandante Roberto Curati hanno avviato una lunga serie di indagini sino a risalire ai presunti responsabili del sinistro e dell’omissione di soccorso. I fatti risalgono alla scorsa settimana quando una Mercedes Classe A che percorreva a forte velocità via Don Luigi Sturzo si scontrava con un’altra automobile con alla guida una donna di anni 64 la quale necessitava, dopo l’impatto, delle cure mediche. Gli occupanti dell’auto avevano fatto immediatamente perdere le proprie tracce, non fermandosi e non prestando soccorso.

L’incidente con omissione di soccorso: al volante senza patente su un’auto a noleggio

Sul posto era immediatamente intervenuta una pattuglia della Locale che, dopo i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, aveva avviato le indagini per risalire ai responsabili. Attraverso una serie di controlli incrociati, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze di via Don Luigi Sturzo, gli uomini del comando cittadino sono risaliti all’immatricolazione della Mercedes. Si tratta di un’automobile presa a noleggio pochi giorni prima da un ventenne di Varese.

Da ulteriori controlli è emerso però che alla guida in quel momento, a Seveso, ci fosse un altro ragazzo coetaneo, di Cantù, privo di patente perché rimasto con zero punti. È scattata così la denuncia immediata all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e guida senza patente e tutti i verbali congiunti. I due, assieme ad altri due amici, si è scoperto poi, erano soliti tutti i fine-settimana noleggiare automobili costose per le loro scorribande sulle strade della Lombardia.