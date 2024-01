Serie A: Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Frosinone-Monza, già in Brianza alla Partita del Cuore

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno ad arbitrare Frosinone-Monza, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 6 gennaio alle 15 allo Stadio Benito Stirpe della città laziale. Classe 1980, laureata in scienze politiche e in sociologia, ricercatrice universitaria, Ferrieri Caputi ha esordito nella massima serie all’ottavo turno della stagione 2022-2023 dirigendo l’incontro tra Sassuolo e Salernitana.

L’arbitra toscana attesa per Frosinone-Monza: è ricercatrice universitaria

L’arbitra toscana, unica donna finora ad arbitrare in serie A, non è nuova al pubblico monzese. Il 7 settembre 2022 è stata la direttrice di gara della trentunesima edizione della Partita del Cuore, l’incontro benefico tra la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527 disputato allo U-Power Stadium a sostegno del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga.

In quell’occasione Ferrieri Caputi era affiancata da due guardalinee donne: Martina Brunetti della sezione di Milano e Serena La Macchia della sezione di Cinisello Balsamo.

L’arbitra toscana impegnata in sala Var a dicembre per Bologna-Atalanta

In quel di Frosinone sarà, invece, assistita da Christian Rossi di La Spezia e da Salvatore Affatato del Verbano-Cusio-Ossola. Quarto ufficiale sarà Livio Marinelli di Tivoli. L’ultimo impegno in ordine cronologico dell’arbitra livornese risale allo scorso 23 dicembre quando ha esordito in sala Var come assistente del primo operatore Var e dell’arbitro Antonio Rapuano nella partita del massimo campionato Bologna-Atalanta.