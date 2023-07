Seregno, un banco del mercato settimanale prende fuoco all’alba in piazza Linate

Momenti di panico sabato 29 luglio in piazza Linate-8 ottobre 2001 a Seregno, dove un autonegozio per la vendita di polli, mentre alle 5.45 circa si stava posizionando nello stallo che occupa normalmente in occasione dell’attività del mercato del sabato, per cause ancora da accertare ha preso fuoco. La tipologia del mezzo ha favorito il divampare delle fiamme, per fortuna quando ancora gli spazi erano ancora quasi del tutto vuoti.

Mercato: intossicato il titolare del mezzo

Le fiamme riprese dall’alto

Sul posto si sono portati subito il personale della polizia locale e quello dei vigili del fuoco, che si sono presi in carico l’incombenza di domare l’incendio e di mettere in sicurezza la zona. Il titolare dell’autonegozio, un uomo di 49 anni, è rimasto intossicato ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza da un’ambulanza di Seregno soccorso, per gli accertamenti di prassi. Una vicina bancarella di prodotti alimentari è stata contaminata dai fumi e quindi è stato disposto in via precauzionale il suo allontanamento, mentre per il resto ci si è adoperati per garantire la continuità dell’attività, a vantaggio di esercenti e cittadinanza.

Mercato: in corso ulteriori accertamenti

Un’altra immagine del mezzo divorato dalle fiamme

Ulteriori accertamenti, anche con l’ausilio di Ats Brianza, sono in corso, per capire le cause dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.