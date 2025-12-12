Seregno, ragazzo sale su un tetto e minaccia di farla finita: convinto a desistere dal negoziatore dei carabinieri

Provvidenziale intervento del negoziatore del Comando provinciale dei carabinieri, venerdì 12 dicembre, in mattinata, a Seregno, dopo che un ragazzo, dopo essere salito sul tetto di un edificio, in centro città, ha minacciato di farla finita. Sul posto di sono portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno che hanno appunto chiesto il supporto del negoziatore. I militari dell’Arma hanno immediatamente isolato l’area interessata e attivato le operazioni di messa in sicurezza insieme a squadre dei Vigili del Fuoco e personale sanitario inviato dalla Agenzia emergenza urgenza.

Seregno, minaccia il suicidio: determinante intervento del negoziatore dell’Arma

Il negoziatore ha immediatamente attivato un contatto diretto con il ragazzo, avviando un’attività di dialogo e mediazione fino a ricondurre la situazione entro condizioni di sicurezza. “L’azione coordinata tra le diverse componenti operative – riportano dall’Arma – ha consentito di condurre a termine l’intervento senza conseguenze, permettendo di mettere in salvo l’interessato, che è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario per i necessari accertamenti”.