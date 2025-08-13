Un ambiente che oggi appare più bello, grazie all’opera di street art dell’artista Cristian Sonda, ispirata ad un elaborato di Gianni Rodari, che lo ha riqualificato, che funzionale. Stiamo parlando del sottopasso ciclopedonale che, a Seregno, permette di spostarsi tra le vie Solferino e Magenta, al di sotto del sedime di un passaggio a livello, chiuso per motivi di sicurezza ormai da una quindicina di anni.

Via Magenta: già reperito il pezzo sostitutivo

Dal pomeriggio di martedì 12 agosto, infatti, l’ascensore sul lato della via Magenta è fermo, a causa della rottura del blocco di sospensione del piano interrato. «Il manutentore -informa un post, pubblicato sui canali social della città di Seregno– è riuscito a reperire il pezzo necessario, riducendo al massimo i tempi di fermo: non appena sarà consegnato, l’impianto verrà rimesso in funzione». Il sottopasso dal lato della via Magenta è pertanto accessibile soltanto attraverso le scale.