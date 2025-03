La città di Seregno ha perso una delle sue personalità più iconiche e rappresentative. Nella serata di venerdì 14 marzo, si è spenta infatti Teresina Mariani, classe 1933, figura molto conosciuta ed amata, che insieme al marito Carluccio Sala, deceduto nel 2009, ha fattivamente aiutato nel tempo molte realtà del territorio, impegnate nel sociale e nel volontariato: tra queste, a solo titolo di esempio, l’oratorio ed il teatro San Rocco e l’accademia filarmonica Città di Seregno.

Lutto: una presenza instancabile a tutti gli appuntamenti

Teresina Mariani Sala il giorno del suo novantesimo compleanno, festeggiato nel 2023

Donna dal carattere schietto, nonché presenza instancabile a tutti gli appuntamenti più importanti in città, Teresina aveva ricevuto un saluto pubblico sabato 8 marzo dal sindaco Alberto Rossi, che in occasione della cerimonia di consegna ne L’Auditorium di piazza Risorgimento del premio Mimosa, aveva spiegato agli spettatori in sala di essere passato a trovarla il giorno precedente.

Lutto: lunedì 17 marzo il funerale nella basilica San Giuseppe

Mariani ha lasciato nel dolore i figli Mario, Giuditta e Rita, con le rispettive famiglie. Il suo funerale sarà celebrato lunedì 17 marzo, alle 15.30, nella basilica San Giuseppe.