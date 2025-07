Seregno, nel locale servito alcol a una 15enne: attività sospesa dal Questore

Quindici giorni di sospensione della attività per un locale di Seregno dove lo scorso 19 luglio era stato servito un cocktail alcolico a una 15enne. Martedì 29 luglio agenti della Polizia Locale hanno eseguito il provvedimento, ai sensi del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. Il titolare è stato denunciato.

E non è la prima volta: era già accaduto nel corso della “Notte bianca” di due anni fa. In quell’occasione fu accusato di avere somministrato super alcolici a quattro minori di 16 anni. Un altro episodio analogo, sempre nel medesimo locale, era stato rilevato dalla Stazione Carabinieri di Seregno nel 2022.

Seregno, titolare del locale già denunciato e nel 2022 serata danzante non autorizzata

Il locale, secondo quanto riporta la Questura in una nota, avrebbe inoltre “creato notevoli disagi ai residenti della zona che con molteplici chiamate alla sala operativa della Polizia locale” per frequenti risse tra i clienti “causate dall’abuso di sostanze alcoliche”, con schiamazzi notturni e disturbo alla quiete pubblica fino a notte inoltrata. Il bar era tra l’altro già stato interessato da una sospensione della licenza ad aprile 2022 quando, in un seminterrato del locale, le forze dell’ordine sorpresero oltre 400 persone intente a ballare, anche minorenni minorenni, e a consumare bevande alcoliche durante un evento non autorizzato. Il locale utilizzato era tra l’altro privo di dotazioni di sicurezza e non autorizzato a quel tipo di attività.