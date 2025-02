Seregno, il percorso “Ama-Ti” raccoglie fondi per la Casa della Carità

Quando fitness, magari inaspettatamente, fa rima con solidarietà. È il caso del percorso “Ama-Ti”, proposto da Sport Specialist, dal Postural Move Studio e dalla Casa della Carità di Seregno, che consentirà di raccogliere fondi da destinare all’attività del comparto caritativo avviato dalla comunità pastorale San Giovanni Paolo II ormai più di un triennio fa. In modo particolare, le offerte, a partire dal contributo minimo di 5 euro, serviranno per l’attivazione di doti sport, da utilizzare per permettere ai bambini seguiti dalla struttura diretta da Gabriele Moretto di poter praticare una disciplina sportiva, presupposto indispensabile per un miglioramento della loro condizione fisica e per un loro inserimento sociale. Il programma contempla cinque appuntamenti, tutti ospitati dalla sede di via Alfieri 8, che abbracceranno l’arco temporale dei prossimi mesi e saranno coordinati da Alessandra Trabattoni, in possesso tra l’altro della laurea Isef.

Casa della Carità: il programma dei cinque appuntamenti

Domenica 9 febbraio, la scena se la prenderà “Fitness in love”: tra le 9.30 e le 10.15, si lavorerà su gambe, addominali e glutei, mentre tra le 10.30 e le 11.15 lo spazio sarà per lo stretching. Domenica 2 marzo è in calendario invece “Fitness in maschera”, evento che prevede tra l’altro un premio per la maschera più bella tra quelle che potranno essere ammirate. In questo caso, tra le 9.30 e le 10.15 si punterà sulla tonificazione, che tra le 10.30 e le 11.15 cederà il testimone a stretching e relax. Sabato 12 aprile, al contrario, la proposta consisterà in “Fitness sorpresa”, con tonificazione a sorpresa tra le 10 e le 11, mentre domenica 11 maggio, in occasione della festa della mamma, “Fitness con mamma”, tra le 9.30 e le 10.30, offrirà l’opportunità di fare fitness con la mamma. Infine, venerdì 20 giugno, tra le 21 e le 22, chiuderà “Fitness sotto le stelle”, serata di fitness all’aria aperta. Le iscrizioni, obbligatorie, vanno inoltrate all’indirizzo mail info@casadellacaritaseregno.it.