Seregno: c’è il Mannarino, seconda macelleria di quartiere con cucina in Brianza

Seconda insegna in Brianza per la macelleria di quartiere con cucina nata partendo da Milano dall’idea del monzese Gianmarco Venuto e del lecchese Filippo Sironi. Il Mannarino da lunedì ha aperto anche a Seregno, dopo Arcore, in via Cadore. Una festa dalle radici pugliesi tra bombette e Primitivo, con la possibilità – ormai consolidata – di acquistare i prodotti della macelleria direttamente al banco per mangiare nella sala del ristorante, a casa oppure ricevendo la spesa a domicilio.

A Seregno arriva il Mannarino, idea di due brianzoli

“Il format de Il Mannarino è sempre più apprezzato dal pubblico, questo grazie all’esperienza multicanale che offre agli amanti della carne e all’alta qualità dei prodotti – affermano Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, co-founder brianzoli de Il Mannarino – L’apertura brianzola segna per noi il raggiungimento di un importante obiettivo, solo nel 2022 abbiamo infatti inaugurato sei nuove macellerie di quartiere, portando a quota dieci i locali dell’insegna”.

A Seregno tre sale e un dehor per 120 coperti, un ulivo secolare e il banco frigo a vista.