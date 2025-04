Un intervento mirato da parte della Polizia locale di Seregno, condotto con tecniche di indagine avanzate, ha consentito nelle ultime settimane di documentare una serie di episodi di abbandoni di rifiuti sul territorio e di identificare alcuni responsabili. L’azione ha prodotto quindi sette tra denunce e sanzioni.

Polizia locale: via Resegone presa di mira dai conferimenti irregolari

In modo particolare, in via Resegone sono stati registrati sei abbandoni, tre dei quali hanno portato ad altrettante denunce penali. Tra i deferiti, figurano un uomo di 27 anni, residente fuori città, autore di due distinti conferimenti, ed uno classe 1976, a sua volta abitante in altro comune, dipendente di una ditta di costruzioni. Entrambi dovranno ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria, poiché la legge 137 del 2023 contempla che, anche in caso di abbandoni realizzati da soggetti privati, le sanzioni siano di natura penale. In più, sono state comminate tre sanzioni amministrative per insozzamento della sede stradale, ai sensi dell’articolo 15 del codice della strada, in seguito al deposito di materiali direttamente sulla carreggiata.

Polizia locale: un accertamento anche in via Reggio

Un ulteriore episodio si è infine verificato all’esterno della piattaforma ecologica di via Reggio, in zona cimitero: l’autore, un seregnese classe 1954, è stato denunciato come autore dell’illecito.