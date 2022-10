Seregno, Dongiovanni assumerà il comando della polizia locale in novembre

Prenderà ufficialmente servizio a Seregno martedì 1 novembre Giovanni Dongiovanni, destinato a raccogliere l’eredità di Maurizio Zorzetto, trasferitosi da un mese a Pordenone e Cordenons, come comandante del corpo della polizia locale. La novità è seguita alla definizione di un accordo tra le amministrazioni comunali di Seregno e Desio, città dove soltanto nello scorso mese di aprile Dongiovanni, milanese, 41 anni, aveva assunto il medesimo incarico di comandante e dove il suo repentino addio, seguito al successo nell’iter di selezione avviato in settembre per dare al corpo di stanza in via Umberto I una nuova guida, qualche malumore, forse inevitabile, l’ha provocato.

Polizia locale: l’intesa tra Desio e Seregno

L’intesa prevede che nel primo mese di attività a Seregno, novembre appunto, Dongiovanni continui ad essere operativo con la qualifica di comandante anche a Desio, con una suddivisione delle ore di lavoro al cinquanta per cento tra i due enti comunali, rimanendo formalmente dipendente del Comune di Desio, anche se risponderà a livello operativo sia al sindaco di Desio Simone Gargiulo sia al sindaco di Seregno Alberto Rossi. Dopodiché, a far data da giovedì 1 dicembre, Dongiovanni sarà in organico esclusivamente al Comune di Seregno.

Polizia locale: Dongiovanni a Seregno con un contratto triennale

La novità va nella direzione di consentire al Comune di Desio, per cui il trasferimento del comandante ha costituito un fulmine a ciel sereno, di tamponare l’emergenza e di iniziare quantomeno a definire il percorso per la sua sostituzione ed al Comune di Seregno di avvalersi fin da subito della figura scelta per proseguire il lavoro svolto nel suo biennio di permanenza in Brianza da Maurizio Zorzetto, improntato ad una forte esigenza di rinnovamento e ringiovanimento di quadri. L’assunzione di Dongiovanni da parte del Comune di Seregno avrà poi una durata triennale e non sarà quindi legata al mandato del sindaco Rossi, che come è noto scadrà nella prossima primavera, quando la città sarà chiamata alle urne per le elezioni amministrative.