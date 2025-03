Gradino più alto del podio per il liceo Nanni Valentini di Monza e la scuola media Croce di Lissone alla premiazione del concorso “Il Narciso di Caravaggio e la luce”, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ed Edison. La cerimonia di lunedì 24 marzo a Milano ha chiuso idealmente il percorso lombardo del Narciso di Caravaggio, iniziato con l’esposizione a Merate per due mesi in autunno.

Scuola: Brianza protagonista del contest sul Narciso di Caravaggio e la luce, gli ospiti della premiazione

Sul palco della Sala Azionisti della sede centrale di Edison numerosi ospiti: con il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, sono intervenuti Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito, l’attore Giacomo Poretti, l’ex calciatore della Nazionale italiana, e oggi commentatore per Dazn, Marco Parolo e la giornalista Mediaset Chiara Icardi. Presenti circa 200 rappresentanti delle scuole (studenti e professori) che hanno partecipato all’iniziativa.

Costruiamo il futuro Contest 2025 3C Plesso Croce – IC Via Mariani Costruiamo il futuro Contest 2025 4D Liceo artistico Nanni Valentini

Costruiamo il futuro Contest 2025 5Q Istituto istruzione superiore Albert Einstein

Scuola: Brianza protagonista del contest sul Narciso di Caravaggio e la luce, le classi premiate

La Brianza è stata protagonista oltre le vittorie. Tra le scuole superiori, la 4D del Liceo Artistico Nanni Valentini si è aggiudicata il premio di 4mila euro davanti alla 5Q dell’Istituto di Istruzione Superiore Albert Einstein di Vimercate.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado (le medie), la 3C del plesso Croce – Istituto Comprensivo Via Mariani di Lissone ha vinto il primo premio da 4mila euro. Il contributo da duemila euro è andato alla Terza B del plesso G. Casati – Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Monticello Brianza.

In tutto hanno partecipato 43 classi di 28 istituti delle province di Lecco, Monza e Brianza, Milano, Bergamo, Varese e Brescia. In totale sono stati proposti oltre 50 elaborati (valutati da un comitato creato ad hoc per l’occasione) e sono stati circa mille gli studenti coinvolti.

Agli studenti della scuola primaria è stato chiesto di realizzare dei brevi racconti all’interno dei quali la luce fosse l’elemento chiave: poesie, collage, storie a fumetti, canzoni o disegni. I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado invece hanno realizzato progetti con il supporto di video e fotografie per riflettere anche sulle implicazioni etiche dell’uso della luce artificiale.

Scuola: Brianza protagonista del contest sul Narciso di Caravaggio e la luce, «un tema potente»

«Oggi si chiude l’emozionante percorso del Narciso di Caravaggio in Lombardia – ha sottolineato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro – Un’esperienza straordinaria che ha portato a Merate, nel cuore della Brianza, oltre 45mila persone in un mese e da cui è nato il concorso che ha permesso agli studenti di mettere alla prova la loro creatività. Hanno partecipato oltre quaranta classi di quasi trenta istituti scolastici, con il coinvolgimento di circa mille giovani: un’ulteriore dimostrazione che il desiderio di bellezza è davvero in grado di scuotere le sensibilità di ogni generazione. La luce, d’altra parte, è un tema potente, collegato a valori come conoscenza, verità e scoperta. La Fondazione Costruiamo il Futuro è già al lavoro, assieme ai suoi preziosi partner, per realizzare nuove iniziative culturali sul territorio nei prossimi mesi».