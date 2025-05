Ci sono anche gli studenti del King di Muggiò tra i primi “patentati” all’uso corretto del web e dei social. Nel Patentino Day a Palazzo Lombardia il particolare ‘documento’ è stato consegnato a ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori lombarde che hanno completato il percorso educativo sulla cittadinanza digitale, l’iniziativa promossa dal Corecom Lombardia. Coinvolti anche l’istituto Romani di Casalmaggiore (CR), Rinaldini di Ghedi (BS), Clerici di Lodi e il Comprensivo di Tavernerio (CO).

Scuola, al King di Muggiò i primi “patentini” per un uso migliore di web e social: l’iniziativa del Corecom

È stata la tappa conclusiva del primo anno del programma ‘Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale’, partito a febbraio e già adottato da oltre 2.500 giovani. Il corso prevede un modulo formativo suddiviso in 10 lezioni per un totale variabile tra 10 e 20 ore, in base agli approfondimenti scelti dagli insegnanti.

Per le istituzioni presenti l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini, i presidenti del Consiglio regionale e del Corecom Lombardia, i brianzoli Federico Romani e Cesare Gariboldi.

Fra i relatori del dibattito anche: Marco Mazzoni Nicoletti, vicecoordinatore nazionale presidenti Corecom; Fulvio Scarpino, vicecoordinatore nazionale presidenti Corecom; Marco Meacci, presidente Corecom Toscana; Mario Cabasino, presidente Corecom Sardegna; Marco Cervellini, Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Scuola, al King di Muggiò i primi “patentini” per un uso migliore di web e social: focus e commenti

«Il successo di questa prima edizione dimostra quanto sia sentita, da parte dei ragazzi, la necessità di acquisire strumenti concreti per navigare in sicurezza – ha dichiarato il presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi – Il Patentino digitale risponde a una richiesta condivisa da famiglie e istituzioni: educare i giovani a un uso consapevole, etico e sicuro della rete».

Al focus ‘Adolescenti e internet: imparare a usare i social media con responsabilità e sicurezza’, hanno partecipato: Marianna Sala, vicepresidente Corecom Lombardia; Veronica Cella, avvocato e componente Corecom Lombardia; Costanza Andreini, public policy Manager Meta Italia; Andrea Poli, presidente della fondazione Articolo 49; Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

«Ancora una volta – ha osservato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani – Regione Lombardia dimostra di saper guardare avanti e realizzare iniziative capaci di parlare al mondo che cambia. Oggi tutti i ragazzi hanno uno smartphone in tasca. Non si tratta di esaltare o demonizzare il cellulare ma offrire loro gli strumenti affinché lo usino nel modo più virtuoso possibile. Ci stiamo muovendo in questa direzione e continueremo a farlo per fare dei giovani lombardi dei cittadini digitali pienamente responsabili».